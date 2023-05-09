Правительство РФ ввело единовременные выплаты для медиков, переезжающих работать в гарнизоны Общество

Медики, которые переехали работать в гарнизонные медучреждения, с 1 января 2024 года получат единовременные компенсационные выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает телеканал "360".

Согласно тексту документа, размер выплат для медсестёр, фельдшеров и врачей будет зависеть от конкретного расположения воинской части.

Так, например, для врачей, прибывших в части Арктической зоны, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, выплата составит 2 млн рублей, для медсестёр и фельдшеров — 1 млн рублей.

Врачи, приехавшие работать в части, расположенные на труднодоступных и удалённых территориях, получат по 1,5 млн рублей, медсёстры и фельдшеры — по 750 тысяч рублей.

Прибывшим в части, расположенные вне населённых пунктов на других территориях, специалистам выплатят по 1 млн рублей и по 500 тысяч - медсёстрам и фельдшерам.

Отмечается, что принять участие в программе смогут не только практикующие медики, но и выпускники профильных вузов.

Выплаты буду производиться при условии готовности отработать в гарнизоне пять полных лет.

Напомним, перечень получающих социальные выплаты медиков расширен в Нижегородской области. Так, начиная с 1 января 2023 году выплаты назначены работникам медучреждений, входящих в государственную систему здравоохранения области, но не входящих в базовую программу ОМС. Теперь соцвыплаты будут получать врачи, медсёстры, младший медперсонал структурных подразделений ЦРБ, которые финансируются из областного бюджета.