Минздрав РФ утвердил список болезней для отказа в предоставлении соцуслуг Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минздрав РФ утвердил список болезней для отказа в предоставлении соцуслуг. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, при наличии соответствующих заболеваний гражданину может быть отказано в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме.

Так, в перечень попали туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, лепра с бактериовыделением, синдром зависимости от психоактивного вещества.

Также отказать в предоставлении услуг могут при наличии психических расстройств и расстройств поведения при установлении за пациентом активного диспансерного наблюдения, опасных для окружающих инфекционных заболеваниях, гангрене и некрозе легкого.

Ранее сообщалось, что Минздрав Нижегородской области запустил "Калькулятор здоровья".