Летнее тепло до +25° придёт в Нижегородскую область на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

Предстоящая неделя вернёт в Нижегородскую область летнее тепло. Благодаря северному антициклону с понедельника до четверга жителей региона ждёт комфортная погода – много солнца, никаких осадков, а столбики термометров каждый день будут ползти только вверх.

В понедельник температура с утренних +9° днём поднимется до +15...+17°, во вторник воздух прогреется уже до +20...+21°, а в среду и в четверг будет уже по-летнему тепло: +24…+25° - возможно, и выше. Но ночи ожидаются пока майские - с температурой +11...+15°.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормальных значений, восточный ветер всю неделю будет довольно слабый - 1,5-3 м/с, прогнозируется переменная облачность.

К пятнице к Нижегородской области подберётся холодный атмосферный фронт: будет облачно, не исключены дожди. При этом температура сильно не понизится: столбики термометров покажут +19…+21° днём, +12...+14° ночью.

Напомним, в лесах Нижегородской области установился 3 класс (средний) пожарной опасности.