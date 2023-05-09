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Происшествия

Жителя Нижнего Новгорода задержали за кражу техники на 3,5 млн рублей

16 мая 2023 12:46  [3] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Жителя Нижнего Новгорода задержали за кражу техники на 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, подозреваемый в балаклаве ограбил один из магазинов в центре Нижнего Новгорода. Он разбил молотком окно, проник в помещение и похитил технику на общую сумму 3 450 000 рублей, после чего скрылся с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 4 УК РФ (кража).

Отмечается, что перед ограблением злоумышленник изучил расположение наружных камер видеонаблюдения и спланировал пути своего отхода.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого за кражи дорогостоящих автомобилей 35-летнего мужчину.

Он признал свою вину и рассказал, что планировать продать технику в Москве. Сейчас задержанный находится под стражей.

Ранее сообщалось, что сотрудник мясокомбината в Нижнем Новгороде похитил более 600 кг колбасы и мяса.

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Теги:
Кража
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