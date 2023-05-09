Владислав Атмахов проверил качество школьного питания в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО ЛДПР

Депутаты ЛДПР по всей стране начали проверку питания в учебных заведениях. Главные вопросы: как соблюдены меры безопасности и нормы гигиены, качество продуктов и насколько меню соответствует потребностям подрастающего поколения. Представители партии во всех регионах России каждую неделю будут проводить рейды по контролю питания, чтобы выяснить, что готовят для наших детей в школах.

Сегодня к проверке присоединился руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов. Парламентарий посетил общеобразовательную школу № 176 в Канавинском районе Нижнего Новгорода, внимательно изучил меню для школьников, пообщался с детьми и сотрудниками столовой, а самое главное - лично попробовал еду.

"Результатом проверки остался доволен. В школе № 176 уделяют большое внимание здоровому питанию. Весь рабочий персонал столовой с особой щепетильностью подходит к соблюдению санитарно-гигиенических мер. Видно, что люди действительно любят свою работу. И лучшим доказательством этого являются пустеющие с невероятной скоростью тарелки и довольные улыбки на лицах детей. Безусловно, школьное питание нуждается в тщательном контроле. Разнообразный и сбалансированный рацион – необходимость для нормального развития подрастающего поколения", - рассказал Владислав Атмахов.

Напомним, ранее депутат городской Думы фракции ЛДПР Николай Чернышов совместно с партийным десантом провёл первый рейд. Представитель партии оценил организацию питания для учеников в школе №34 Приокского района Нижнего Новгорода.