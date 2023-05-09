Более 85 тысяч жителей Нижегородской области уже прошли диспансеризацию в этом году

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Более 85 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию за 4 месяца 2023 года, что в 2,5 раза больше аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, темпы проведения диспансеризации растут каждый год.
Пройти углубленную диспансеризацию в Нижегородской области можно в 82 медучреждениях. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления и подать соответствующую заявку на портале Госуслуг. Жители отдаленных населенных пунктов также могут пройти диспансеризацию в "Поездах здоровья".
Как рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, в период с 18 до 39 лет предусмотрен ежегодный профилактический осмотр и диспансеризация раз в три года, с 40 лет – ежегодная диспансеризация.
Ранее сообщалось, что количество телемедицинских консультаций в Нижегородской области выросло в 2022 году почти на 40%.
Также напомним, что три случая рака молочной железы выявили у нижегородок в ходе акции по скринингу.
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