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Фирменная одежда появится у водителей маршруток в Нижнем Новгороде

18 мая 2023 10:52  [133] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фирменная одежда появится у водителей маршруток в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, перевозчики ООО "Рейс-НН" и ИП Алиев уже закупили 100 фирменных футболок для водителей автобусов Т-65, Т-83, Т-87.

На каждой футболке изображен фирменный знак перевозчиков.

Если этот опыт будет признан удачным, зимой на этих маршрутах водители также будут ездить в специализированной зимней форме.

Ранее сообщалось, что нижегородским частным перевозчикам вынесены предупреждения за несоблюдение расписания.

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Теги:
Общественный транспорт
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