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Фирменная одежда появится у водителей маршруток в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, перевозчики ООО "Рейс-НН" и ИП Алиев уже закупили 100 фирменных футболок для водителей автобусов Т-65, Т-83, Т-87.
На каждой футболке изображен фирменный знак перевозчиков.
Если этот опыт будет признан удачным, зимой на этих маршрутах водители также будут ездить в специализированной зимней форме.
Ранее сообщалось, что нижегородским частным перевозчикам вынесены предупреждения за несоблюдение расписания.
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