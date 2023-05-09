Фирменная одежда появится у водителей маршруток в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фирменная одежда появится у водителей маршруток в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, перевозчики ООО "Рейс-НН" и ИП Алиев уже закупили 100 фирменных футболок для водителей автобусов Т-65, Т-83, Т-87.

На каждой футболке изображен фирменный знак перевозчиков.

Если этот опыт будет признан удачным, зимой на этих маршрутах водители также будут ездить в специализированной зимней форме.

Ранее сообщалось, что нижегородским частным перевозчикам вынесены предупреждения за несоблюдение расписания.