Инклюзивный центр семьи и детства "УМка" в Чкаловске отметил 5-летие Общество

Торжественные мероприятия, посвященные пятилетию Нижегородской региональной общественной организации "Инклюзивный центр семьи и детства "УМка", прошли в Чкаловске.

Как сообщили в организации, она была создана в 2018 году инициативной группой родителей. Сегодня центр является одним из крупнейших негосударственных поставщиков социальных услуг и единственной негосударственной организацией дополнительного образования в Чкаловске.

Гостей праздника ждала экскурсия по необычной школе и детскому центру, знакомство с обучающими программами, разработанными для детей городского округа с особыми образовательными потребностями.

Затем в ДК им. В.П. Чкалова прошла творческая программа "Пять новелл о добре" с участием воспитанников центра "УМка". С юбилеем центр поздравили министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых и заместитель министра Вадим Цыганов, руководство администрации г.о.г. Чкаловск, управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации г.о.г. Чкаловск, МБУК "Центр туризма "Русские крылья".

"За пять лет "УМка" сделал просто невероятное на конкретной территории, что может стать примером для других муниципалитетов. Этот уникальный центр семьи и детства позволяет обслуживать детей с особенностями развития и инвалидов Чкаловского округа и соседних округов, а также сохраняет рабочие места для специалистов. Центр умеет привлекать поддержку благотворителей и Фонда президентских грантов. Правительство региона также оказывает организации финансовую помощь. Такое объединение различных видов помощи позволяет центру эффективно работать", - отметил Игорь Седых.

В центре в данный момент реализуется 9 проектов при поддержке различных благотворительных фондов. Работает инклюзивная продленка, где дети учат уроки и гуляют, с ними занимаются специалисты - психолог и дефектолог. Есть "нулевой" класс для детей 5-7 лет, которые не посещают школу по тем или иным причинам. Здесь ребята находятся в режиме полного дня. Есть и программы дополнительного образования, это различные кружки – творческий, кулинарый, гончарный, гимнастический, лего-конструирование, робототехника и много другое.

Получателями услуг является более 200 детей в возрасте от 1 года до 16 лет, в том числе дети с ментальными нарушениями, дети из семей участников СВО.

"У нас в центре есть совершенно разные дети - здоровые и с нарушениями, из многодетных, малообеспеченных приемных семей. Сейчас при поддержке Фонда президентских грантов реализуется проект "Поддержка будет", который направлен на оказание помощи семьям мобилизованных, предоставления услуг допобразования, присмотра и ухода. Летом для них будет организован лагерь", - рассказала руководитель центра "УМка" Анна Белоусова.

Ранее сообщалось, что Игорь Седых с 19 мая возглавил министерство социальной политики Нижегородской области.