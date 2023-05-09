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Общество

Андрей Саносян: "Визит делегации Узбекистана в Нижний Новгород — свидетельство самых серьезных намерений к развитию сотрудничества"

19 мая 2023 18:06  [110] Общество
Фото: Кира Мишина, http://photo.pravda-nn.ru

Фото: Кира Мишина, http://photo.pravda-nn.ru

Перспективы сотрудничества Нижегородской области и Республики Узбекистан обсудил заместитель губернатора Андрей Саносян с участниками  делегации во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым. Встреча состоялась 19 мая в Нижегородском кремле.

В состав делегации также вошли генеральный консул посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации Мехриддин Хайриддинов, советник посольства Республики Узбекистан в России Сарвар Матюсупов, главный специалист агентства по внешней трудовой миграции при посольстве Республики Узбекистан в Российской Федерации Отабек Абдулгазиев.

От региона во встрече приняли участие директор областного департамента внешних связей Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

"Визит делегации Узбекистана в Нижний Новгород — свидетельство самых серьезных намерений к развитию сотрудничества. От лица правительства Нижегородской области хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы не только в сохранении, но и в дальнейшем развитии существующих связей и готовы оказывать всестороннее содействие реализации новых совместных инициатив и проектов", - сказал Андрей Саносян.

По его словам, сотрудничество между Нижегородской областью и Республикой Узбекистан активно и динамично развивается в разных сферах деятельности, включая образование, промышленность, науку, медицину, торговлю, туризм и молодежную политику.

Одним из главных мероприятий, направленных на развитие взаимоотношений между Нижегородской областью и Республикой Узбекистан, является ежегодная международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, которая обрела статус промышленной и инновационной площадки мирового уровня. В этом году в рамках участия в выставке было подписано соглашение о сотрудничестве с Бухарской областью, по результатам которого уже намечены определенные планы и совместные проекты.

"В связи с успешными результатами работы в Узбекистане нашего мобильного технопарка Глеб Никитин принял решение о передаче региону-партнеру - Бухарской области - нового "Кванториума", оснащенного самым современным технологическим оборудованием. Передача состоялась 25 апреля в Ташкенте в присутствии заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева", - подчеркнул заместитель губернатора.

Знаковым в части взаимодействия с Узбекистаном в этом году также стало проведение на территории Нижегородской области в апреле этого года досрочного голосования граждан Республики Узбекистан, постоянно и временно проживающих на территории региона, в рамках референдума по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан". Для проведения голосования было создано 20 временных пунктов, благодаря чему в голосовании приняли участие около 900 граждан Республики Узбекистан. В правительстве Нижегородской области данную работу координировал департамент внешних связей.

"В рамках реализации всех проектов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества, хотелось бы выразить благодарность посольству Узбекистана в России за постоянную поддержку наших предложений и стремление укреплять и расширять наше сотрудничество", - сказал Андрей Саносян.

В текущем году в Нижнем Новгороде пройдет международная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), международный заплыв на открытой воде X-Waters Volga и международный турнир по самбо Vladimir, на которые приглашены представители из Республики Узбекистан.

Ранее сообщалось, что более 20 документов о взаимодействии подписали представители нижегородской делегации в ходе "Иннопром.Центральная Азия".

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Теги:
Международное сотрудничество
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