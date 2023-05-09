Реестр нуждающихся в жилье граждан будет создан в России в 2023 году Общество

Реестр нуждающихся в жилье граждан будет создан в России в 2023 году, и с 2024 года его планируется запустить в работу. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России, сообщает телеканал "360".

"Это сложная задача, уже мы как-то переносили срок по реализации этого проекта не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал", - отметила вице-премьер.

Единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планировали создать ещё в 2022 - начале 2023 года. В него намеревались включить россиян, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, а также вынужденных переселенцев и инвалидов. Реестр позволил бы планировать расходы бюджета для каждого льготника и улучшать жилищные условия граждан за счёт государства.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ призвали правительство снизить ставку по ипотеке для многодетных семей с 6% до 2%.