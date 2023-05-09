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Общество

Часовую башню Нижегородского кремля отреставрируют за 45,5 млн рублей

22 мая 2023 15:19  [99] Общество

Фото: Мария Кривошеина

Часовую башню Нижегородского кремля отреставрируют за 45,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, в пятигранном срубе башни должны появиться часы, проект размещения которых был разработан в 2022 году.

Также подрядчик восстановит часовой сруб и кирпичную кладку, заменит оконные заполнения и деревянные покрытия.

Подрядчик будет определен 7 июня, а реставрация должна завершиться к 13 декабря. Приемка работ пройдет до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что здание казармы гарнизонного батальона в Нижегородском кремле отреставрируют за 248,8 млн рублей.

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Теги:
Кремль Реставрация
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