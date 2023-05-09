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Общество

Все медучреждения Нижнего Новгорода подключили к единой системе "122" по записи на прием к врачу

22 мая 2023 17:19  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все медучреждения Нижнего Новгорода подключили к единой системе "122" по записи на прием к врачу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сервис работает круглосуточно.

По словам замгубернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, call-центр работает и на исходящий трафик. Операторы могут позвонить нижегородцам, например, для подтверждения записи.

Планируется, что все учреждения региона будут подключены к системе "122" до конца года.

На линии работает робот "Вера", которая поможет вызвать врача на дом или записать человека на прием к медицинскому специалисту. Прежние телефонные номера поликлиник и больниц также работают.

С 7.00 до 21.00 при необходимости к вызову может подключиться сотрудник call-центра. 

Замгубернатора Егор Поляков отметил, что система готова обработать более 100 вызовов одномоментно.

Напомним, что с 1 июля 2022 года в Нижегородской области доступен вызов врача на дом через портал "Госуслуги".

Кроме того, с марта прошлого года записаться на прием к врачу можно в приложении "Карта жителя Нижегородской области".

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Теги:
больницы Здравоохранение
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