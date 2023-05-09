Горячая линия по летнему трудоустройству подростков пройдёт в Нижнем Новгороде 24 мая

Департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода 24 мая проведёт горячую телефонную линию, посвящённую вопросам трудоустройства и занятости подростков в летний период.
Мероприятие организовано в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними.
Задать свои вопросы специалистам можно с 10:00 до 17:00 по телефону 433-27-20.
Напомним, что десять нижегородских муниципальных лагерей примут детей летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что на организацию временной занятости подростков в 2022 году было выделено 4,5 млн рублей - это позволило организовать для них 350 дополнительных рабочих мест в летний период.
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