Горячая линия по летнему трудоустройству подростков пройдёт в Нижнем Новгороде 24 мая Общество

Департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода 24 мая проведёт горячую телефонную линию, посвящённую вопросам трудоустройства и занятости подростков в летний период.

Мероприятие организовано в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними.

Задать свои вопросы специалистам можно с 10:00 до 17:00 по телефону 433-27-20.

Напомним, что десять нижегородских муниципальных лагерей примут детей летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что на организацию временной занятости подростков в 2022 году было выделено 4,5 млн рублей - это позволило организовать для них 350 дополнительных рабочих мест в летний период.