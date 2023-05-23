Зараженный бешенством кот выявлен в Чкаловском районе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, лабораторное исследование пробы головного мозга кота, подтвердившее заражение, было проведено 24 мая.
Сейчас специалисты проводят комплекс мероприятий по купированию очага инфекции и предотвращению распространения бешенства.
В Россельхознадзоре напоминают, что восприимчивых к бешенству животных, пострадавших от укусов, необходимо в течение 12 часов доставить в ветеринарную клинику, где они 10 дней будут находиться под наблюдением специалистов.
Ранее сообщалось, что зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе.
Кроме того, птичий грипп выявили у чайки в Шарангском районе.
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