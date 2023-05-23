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Общество

Трех нижегородцев наградили во время заседания Заксобрания за вклад в развитие региона

25 мая 2023 12:32  [86] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Трех нижегородцев наградили Почётной грамотой Законодательного Собрания и Почётной грамотой Нижегородской области на заседании регионального парламента 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, в церемонии награждения принял участие председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Почётной грамотой Законодательного Собрания Нижегородской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в сохранение и развитие кадрового потенциала предприятия Почетной грамотой Законодательного Собрания Нижегородской области был награждён заместитель директора по управлению персоналом ядерного центра Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Юрий Якимов.

Экс-министр кадровой и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Бочаров получил Почётную грамоту Нижегородской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги в развитии кадровой политики, трансформации системы государственного управления региона.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в руководстве вверенными воинскими частями, большой вклад в укрепление обороноспособности страны Почетную грамоту Нижегородской области вручили начальнику двести десятого межвидового регионального учебного центра, полковнику Игорю Павелко.

Ранее сообщалось, что Андрей Мелин стал депутатом нижегородского регионального парламента.

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Теги:
Законодательное собрание Награждение
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