Захар Прилепин продолжает лечение и реабилитацию

Состояние нижегородского писателя Захара Прилепина стабильное, сообщили в пресс-службе общественного деятеля.
В течении дня проводится курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы.
Захар Прилепин уже самостоятельно садится в постели.
По рекомендации врачей на данный момент посещения ограничены.
Ранее сообщалось, что медики перевели Захара Прилепина в обычную палату. Напомним, что машину Захара Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области.
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