Захар Прилепин продолжает лечение и реабилитацию Общество

Состояние нижегородского писателя Захара Прилепина стабильное, сообщили в пресс-службе общественного деятеля.

В течении дня проводится курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы.

Захар Прилепин уже самостоятельно садится в постели.

По рекомендации врачей на данный момент посещения ограничены.

Ранее сообщалось, что медики перевели Захара Прилепина в обычную палату. Напомним, что машину Захара Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области.