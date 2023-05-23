Сеть арт-резиденций создадут в Нижегородской области с июня по октябрь Культура и отдых

В Нижегородской области будет создана связанная сеть арт-резиденций, которая объединит художников и представителей различных творческих направлений со всей страны. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Он подчеркнул, что сеть арт-резиденций станет важным инструментом поддержки арт-сообщества и частных инициатив. Благодаря этой программе креативные пространства смогут увеличить количество резидентов, а участники будут обмениваться между собой и экспертами наработанным опытом и создавать новые проекты, связанные с аутентичной нижегородской культурой и наследием.

По словам Берковича, в рамках проекта резиденты включатся в культурную жизнь региона, взаимодействуя с местным сообществом, - и будут проводить мастер-классы и публичные лекции.

С инициативой создания экосистемы резиденций выступил АНО "Центр 800". Проект будет реализован с участием экспертного совета при поддержке регионального правительства.

В сеть арт-резиденций войдут "галерея 9Б", студия "Тихая", галерея Futuro, ЦСИ Терминал, Dreamlaser, также мастерские художников разместятся на базе отеля "Никола Хаус". Проект будет реализован в нескольких городах: Ворсме, Городце, Арзамасе и Выксе - на базе одноимённой арт-резиденции.

Директор АНО "Центр 800" Софья Юдина рассказал, что арт-резиденции пройдут в несколько волн - с июня по октябрь. Так каждый из партнёров сформирует индивидуальную программу для участников, причём резиденции сами подберут их состав. Планируется набирать порядка 20 резидентов со всей страны, а максимальное время их пребывания на площадке составит один месяц.

Финальный список сформирует экспертный совет, в который вошли представители музейного и креативного сообщества: замдиректора ГМИИ им. Пушкина Анна Гор, директор НГХМ Роман Жукарин, директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, худрук Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова, меценат Дмитрий Володин, директор Пермского музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, директор "Музея Норильска" Наталья Федянина-Боровик и другие.

Эксперты также займутся разработкой рекомендаций и предложений по основным вопросам деятельности арт-резиденций, будут оказывать им содействие.

Согласно информации, первые арт-резиденты приедут в Нижний Новгород уже в июне: в студию "Тихая" - художница Тамара Шипицина из Волгограда, в галерею 9Б - художница Ирина Петракова из Москвы, в галерею Futuro - нижегородский дизайнер и декоратор Злата Корнилова, в ЦСИ "Терминал А" – художник и дизайнер Лана Морозова из Москвы.

Информация о ходе проекта будет публиковаться на официальном сайте креативных индустрий Нижегородской области.

Напомним, Нижегородская область впервые презентовала концепцию арт-резиденции в августе 2020 года в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида-АРТ" и успешно защитила концепцию проекта перед членами экспертной комиссии, а затем представила его на Конференции креативных индустрий в рамках фестиваля "Таврида АРТ Moscow".