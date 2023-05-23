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Общество

Очаг гриппа птиц в Шарангском округе купирован

27 мая 2023 09:41  [1] Общество
Очаг гриппа птиц в Шарангском округе купирован

Очаг гриппа птиц в Шарангском округе купирован

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Очаг гриппа птиц в Шарангском округе купирован. Об этом сообщили в комитете ветеринарии Нижегородской области.

Согласно информации, труппы павшей птицы утилизированы, проведена дезинфекция территории, очаг блокирован круглосуточным постом, организован мониторинг ситуации.

Владельцы обязаны сообщать о количестве птицы каждого вида, которое имеется на подворье, выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбы с этими болезнями, предоставлять по их требованию особи для осмотра, извещать обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц.

В случае появления признаков заболевания или внезапной гибели необходимо немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу. Категорически запрещается выбрасывать трупы животных и птиц, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог.

Напомним, генетический материал высокопатогенного гриппа птиц выделен 22 мая в результате проведенных лабораторных исследований материала от павшей черноголовой чайки на территории Добровского пруда.

Птицеводческим предприятиям рекомендовано работать в режиме "закрытого типа", усилить меры по проведению дезинфекции автотранспорта, обеспечить термическую обработку кормов.
Владельцам личных подсобных хозяйств следует исключить контакт домашней птицы с дикой.

СПРАВКА
ВПГП - высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением кровеносной и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Характерными клиническими признаками ВПГП являются снижение продуктивности, угнетенное состояние, отказ от корма и воды, цианоз кожных покров, отек межчелюстного пространства, нарушение координации движений, синусит и ряд других признаков.

К ВПГП восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все другие виды синантропных (голуби, воробьи, вороны, галки и пр.), диких, экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки и др.

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Теги:
Птицы
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