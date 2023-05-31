Глеб Никитин дал интервью роботу Вите на конференции ЦИПР

Фото: Александр Воложанин
Губернатор Глеб Никитин дал интервью роботу Вите - специальному корреспонденту "Нижегородской правды" в ходе конференции ЦИПР. Об этом сообщается на сайте pravda-nn.ru.
Глава региона пообщался с роботом и ответил на его вопросы.
Так, робот Витя спросил у Глеба Никитина о его самом первом сотовом телефоне. Губернатор отметил, что в настоящее время смартфон уже фактически является не просто телефоном, а помощником каждого человека во всех сферах.
Глава региона также рассказал, что производство мобильных телефонов может быть размещено на территории Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор компании Hyper (ООО "Оператор электродвижения") Алексей Тихонов в ходе коференции "ЦИПР" подписали соглашение о развитии инфраструктуры для электротранспорта.
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