Глеб Никитин дал интервью роботу Вите на конференции ЦИПР Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Глеб Никитин дал интервью роботу Вите - специальному корреспонденту "Нижегородской правды" в ходе конференции ЦИПР. Об этом сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Глава региона пообщался с роботом и ответил на его вопросы.

Так, робот Витя спросил у Глеба Никитина о его самом первом сотовом телефоне. Губернатор отметил, что в настоящее время смартфон уже фактически является не просто телефоном, а помощником каждого человека во всех сферах.

Глава региона также рассказал, что производство мобильных телефонов может быть размещено на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор компании Hyper (ООО "Оператор электродвижения") Алексей Тихонов в ходе коференции "ЦИПР" подписали соглашение о развитии инфраструктуры для электротранспорта.