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Общество

Глеб Никитин дал интервью роботу Вите на конференции ЦИПР

31 мая 2023 17:30  [4] Общество
Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Глеб Никитин дал интервью роботу Вите - специальному корреспонденту "Нижегородской правды" в ходе конференции ЦИПР. Об этом сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Глава региона пообщался с роботом и ответил на его вопросы.

Так, робот Витя спросил у Глеба Никитина о его самом первом сотовом телефоне. Губернатор отметил, что в настоящее время смартфон уже фактически является не просто телефоном, а помощником каждого человека во всех сферах.

Глава региона также рассказал, что производство мобильных телефонов может быть размещено на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор компании Hyper (ООО "Оператор электродвижения") Алексей Тихонов в ходе коференции "ЦИПР" подписали соглашение о развитии инфраструктуры для электротранспорта.

 

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Теги:
IT Глеб Никитин
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