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Администрации районов Нижнего Новгорода отрабатывают обращения граждан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, в Автозаводском районе в ближайшее время начнется строительство тротуара от улицы Раевского ко Дворцу спорта "Северная звезда". На эти цели было направлено более 800 тысяч рублей из средств гранта за победу района в конкурсе "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности".
В Московском районе будут отремонтированы тротуары на улице Коминтерна. Планируется, что работы начнутся в июле. Всего будет отремонтировано 1600 кв. м покрытия.
В Приокском районе приводят в порядок колодцы на дорогах. Всего за последнее время было восстановлено покрытие у восьми колодцев. Сначала проблемные участки были отфрезерованы, после чего рабочие убирали разбитые конструкции колодца, ставили плиты перекрытия и обечайки, а в завершении проводилось асфальтирование участка и установка крышки.
Также на прошлой неделе на площадке для выгула и дрессировки собак на проспекте Гагарина, 196 был заменен песок после обращения жителей. Здесь было распределено около 8 кубометров песка вокруг ранее установленных элементов.
В сквере Канавинский по просьбе жителей были отремонтированы качели на детской площадке. Подрядчик заменил крепеж и болты.
Ранее сообщалось, что тротуары в скверах на площади Минина и на улице Большой Покровской отремонтируют за 20,4 млн рублей.
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