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Общество

Администрации районов Нижнего Новгорода отрабатывают обращения граждан

02 июня 2023 11:28  [107] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода отрабатывают обращения граждан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в Автозаводском районе в ближайшее время начнется строительство тротуара от улицы Раевского ко Дворцу спорта "Северная звезда". На эти цели было направлено более 800 тысяч рублей из средств гранта за победу района в конкурсе "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности".

В Московском районе будут отремонтированы тротуары на улице Коминтерна. Планируется, что работы начнутся в июле. Всего будет отремонтировано 1600 кв. м покрытия.

В Приокском районе приводят в порядок колодцы на дорогах. Всего за последнее время было восстановлено покрытие у восьми колодцев. Сначала проблемные участки были отфрезерованы, после чего рабочие убирали разбитые конструкции колодца, ставили плиты перекрытия и обечайки, а в завершении проводилось асфальтирование участка и установка крышки.

Также на прошлой неделе на площадке для выгула и дрессировки собак на проспекте Гагарина, 196 был заменен песок после обращения жителей. Здесь было распределено около 8 кубометров песка вокруг ранее установленных элементов. 

В сквере Канавинский по просьбе жителей были отремонтированы качели на детской площадке. Подрядчик заменил крепеж и болты. 

Ранее сообщалось, что тротуары в скверах на площади Минина и на улице Большой Покровской отремонтируют за 20,4 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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