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Общество

Автоэксперт спрогнозировал рост цен на китайские автозапчасти

14 июня 2023 17:30  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с телеканалом "360" рассказал об автозапчастях из Китая.

По его словам, дефицита запчастей на российском рынке сейчас нет. Автолюбители могут найти продукцию как высокого, так и низкого качества.

При этом китайские автомобили уже давно отличаются довольно низким качеством.

"Автомобилисты, которые покупали и ездили на них, четко это представляли. А вот те, что только сейчас купили, стали удивляться, что это не Европа. Не надо удивляться, это нормальное состояние дел для китайского автопрома", — сказал специалист.

Также Вячеслав Субботин отметил, что китайские автопроизводители непременно следят за ситуацией на рынке, поэтому, если курсы евро и доллара поднимутся, то вырастут и цены на автомобили и запчасти из Китая.

"Цены на эти запчасти будут порой выше, чем на европейские. Это суровый оскал китайского капитализма. Запчасти будут дорогими, цены высокими, вне всякого сомнения", — сказал автоэксперт.

Напомним, с 1 мая российская компания АвтоВАЗ повысила цены на автомобили модельного ряда Lada в среднем на 2%.

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Теги:
Автомобили Автопром
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