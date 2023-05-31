Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
Благоустройство парка имени Кулибина
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
20 июня 2023 16:55  [89] Общая посевная площадь по итогам весенне-полевых работ в Нижегородской области в 2023 году составила около 1 млн гектаров
20 июня 2023 16:43  [95] Профильный комитет ЗСНО подготовил новую редакцию закона "О торгово-промышленной палате Нижегородской области"
19 июня 2023 17:11  [341] Муниципальные предприятия Нижнего Новгорода заработали за 2022 год 1,2 млрд рублей
19 июня 2023 12:24  [330] Экономия по итогам торгов правительства Нижегородской области в мае составила 290,4 млн рублей
19 июня 2023 11:32  [1034] Нижегородская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения
17 июня 2023 11:20  [738] Антон Турченко: "Правительство Нижегородской области оперативно реагирует на вопросы, возникающие при реализации инвестпроектов"
16 июня 2023 17:02  [685] Александр Ефремцев: "В Нижегородской области в полной мере улучшатся показатели по разведению молочного скота"
16 июня 2023 16:38  [527] Аграрии завершили посевную кампанию - 2023 в Нижегородской области
16 июня 2023 15:02  [498] Глеб Никитин подписал с ОМК соглашение о развитии Выксы
16 июня 2023 14:51  [541] Нижегородская область и РЖД подписали соглашение о развитии цифровых туристических сервисов
Экономика

Профильный комитет ЗСНО подготовил новую редакцию закона "О торгово-промышленной палате Нижегородской области"

20 июня 2023 16:43  [95] Экономика

На заседании комитета по экономике нижегородского Заксобрания депутаты обсудили итоги мониторинга правоприменения закона "О торгово-промышленной палате Нижегородской области".

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, профильным комитетом была проделана работа по подготовке новой редакции регионального закона о ТПП.

В законопроекте приводится в соответствие с Федеральным законодательством определение Торгово-промышленной палаты. Скорректированы цели и задачи палаты, расширена ее сфера деятельности в части содействия развитию инноваций. Это станет стимулом для дальнейшего развития технологических компаний на территории региона.

Также расширен перечень прав палаты в части содействия развитию семейного предпринимательства, обеспечению безопасности предпринимательской деятельности, эффективному управлению инвестиционными, коммерческими и иными предпринимательскими рисками.

"Мы разработали новую редакцию закона во взаимодействии с предпринимательским сообществом Нижегородской области. В обсуждении приняли участие представители Торгово-промышленной палаты, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, региональный бизнес-омбудсмен. Была учтена правоприменительная практика. У ТПП региона появилось много новых задач, которые необходимо решать, и важно прописать их на законодательном уровне. Главная цель – стимулирование дальнейшего экономического развития региона", - рассказал председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Проект закона вынесен на рассмотрение Законодательного Собрания 29 июня и рекомендован к принятию в первом чтении.

Ранее сообщалось, что налоговые льготы предоставят компании-инвестору проекта строительства крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Законопроекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph