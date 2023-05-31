Профильный комитет ЗСНО подготовил новую редакцию закона "О торгово-промышленной палате Нижегородской области" Экономика

На заседании комитета по экономике нижегородского Заксобрания депутаты обсудили итоги мониторинга правоприменения закона "О торгово-промышленной палате Нижегородской области".

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, профильным комитетом была проделана работа по подготовке новой редакции регионального закона о ТПП.

В законопроекте приводится в соответствие с Федеральным законодательством определение Торгово-промышленной палаты. Скорректированы цели и задачи палаты, расширена ее сфера деятельности в части содействия развитию инноваций. Это станет стимулом для дальнейшего развития технологических компаний на территории региона.

Также расширен перечень прав палаты в части содействия развитию семейного предпринимательства, обеспечению безопасности предпринимательской деятельности, эффективному управлению инвестиционными, коммерческими и иными предпринимательскими рисками.

"Мы разработали новую редакцию закона во взаимодействии с предпринимательским сообществом Нижегородской области. В обсуждении приняли участие представители Торгово-промышленной палаты, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, региональный бизнес-омбудсмен. Была учтена правоприменительная практика. У ТПП региона появилось много новых задач, которые необходимо решать, и важно прописать их на законодательном уровне. Главная цель – стимулирование дальнейшего экономического развития региона", - рассказал председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Проект закона вынесен на рассмотрение Законодательного Собрания 29 июня и рекомендован к принятию в первом чтении.

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