Программу Всемирного фестиваля молодёжи презентовали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Росмолодежь

Программу Всемирного фестиваля молодёжи презентовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Росмолодежь.

Согласно информации, фестиваль пройдет 1-7 марта на федеральной территории "Сириус". Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила, что в следующем году Россия станет домом для молодёжи всего мира.

"Одна из целей Всемирного фестиваля молодёжи – создать платформу для налаживания связей между неравнодушной молодёжью всей планеты. В 2024 году площадка фестиваля станет столицей будущего справедливого мира, где во главе - уважение друг к другу, к ценностям и культуре различных стран и народов. Россия открыта для всех, кто стремится совершенствовать мир и создавать будущее, основанное на взаимном диалоге и справедливом международном сотрудничестве", – подчеркнула Ксения Разуваева.

На презентации дирекция фестиваля представила визуальный стиль ВФМ-2024. Логотип фестиваля – стилизованное изображение человеческих фигур, как бы вид сверху. Эти люди – разные по характеру, по вере, по идеям, убеждениям, по культуре и стилю жизни, может быть, по расе и национальности. Но их объединяет общая мечта – желание жить в мире, где каждый может оставаться самим собой; жить и развиваться так, как ему нравится; не навязывая свои ценности другим и не становясь объектом для такого рода принуждения.

В основе символа ВФМ – идея многополярного мира, контуры которого уже проступают, но который ещё предстоит создать.

В логотипе круг не замкнут: это символ того, что будущее, образ которого предлагается, открыто для всех, кто уважает самого себя, свою страну, свой народ, свои ценности, и готов уважать ценности другого, кто ищет не различия, а точки соприкосновения, кто готов протянуть руку ради общего, мирного будущего, кого радует не серая унификация, а многоцветная мозаика, каждый элемент которой уникален, а вместе все кусочки создают цельную, гармоничную картину.

В Нижнем Новгороде также представили концепцию программы фестиваля. Программный директор ВФМ-2024 Сергей Першин презентовал принципы формирования программы, генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль рассказал об интеграции в программу общественных организаций России, заместитель генерального директора корпоративной академии Росатома Елена Егорова-Кириллова представила концепцию участия бизнес-партнеров в формировании программы фестиваля, а олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина раскрыла особенности формирования спортивной части фестиваля. Культурную программу ВФМ-2024 представили через иммерсивное медиашоу режиссера Саши Шумилина. Также организаторы рассказали об участии регионов и образовательных организаций на примере Тюмени и МГИМО.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Нижний Новгород готов стать опорной точкой для региональных программ.

"От Нижегородской области уже есть ряд предложений по подготовке программы фестиваля. Например, мы готовы интегрироваться в проектирование программы в части повестки устойчивого развития, транслировать свой опыт в области цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики, привлекать лучшие нижегородские творческие и спортивные коллективы", – сказал Глеб Никитин.

Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи запустила двуязычный чат-бот "Программный директор ВФМ" для приема предложений в программу от жителей России и зарубежных стран. Презентация чат-бота состоялась в Нижнем Новгороде 24 июня в рамках Дня молодёжи. Чат-бот запущен на двух языках: русском и английском. Благодаря этому инструменту любой человек может предложить свое видение программы фестиваля и стать ее соавтором.

В завершение презентации ВФМ-2024 молодые люди из России и других стран запустили обратный отсчет 250 дней до Всемирного фестиваля молодёжи – на Большой Покровской улице официально запустили арт-объект с часами. Активировал часы обратного отсчета 14-летний нижегородец, амбассадор Российского движения детей и молодёжи Иван Сухов.

Арт-объект представляет собой модель города молодёжи - мегаполиса как совокупности разнообразных элементов, которые воплощают разносторонность, смелость и динамичность молодёжной культуры. Каждая грань объекта отражает важные аспекты молодёжной жизни, будь то технологии, искусство, спорт, образование или социальная сфера.

Во Всемирном фестивале молодёжи примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении фестиваля будет задействовано 5 тысяч волонтёров из всех регионов России, в том числе 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что часы обратного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи установили в Нижнем Новгороде.