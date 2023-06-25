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Стоимость авиабилетов за границу в России вернулась к средним значениям. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Напомним, 24 июня наблюдался резкий скачок цен на билеты в ближнее зарубежье и другие доступные для полетов из России страны.
В Ассоциации отметили, что на сегодня и завтра доступны билеты и по экстремально низким тарифам.
При этом дорогими остаются билеты в Белград и Тбилиси. Например, сегодня билет в столицу Сербии с пересадкой стоит 71 тыс. рублей.
Напомним, ранее эксперты прогнозировали повышение цен на авиабилеты по России.
"Цены на авиабилеты на лето этого года — рост 10% по сравнению с ценами годом ранее. На 5% ожидаем рост туристического потока", — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников .
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