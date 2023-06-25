Евгений Люлин: "Партнерские отношения и сотрудничество регионов России и Беларуси будут укрепляться и дальше" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

28 июня в Уфе завершил свою работу X Форум регионов России и Беларуси. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в пленарном заседании и во встрече председателей верхних палат парламентов России и Беларуси с главами регионов двух стран, которую провели председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Валентина Матвиенко заявила, что Форум стал очень важным, знаковым событием в отношениях между народами двух стран. "Новые договоры, соглашения – межрегиональные, межведомственные, между бизнесом России и Беларуси – всё это пополняет нашу копилку экономического взаимодействия. Благодаря мудрости лидеров двух стран, были приняты все необходимые решения по дальнейшему углублению интеграции, строительству эффективного Союзного государства. Сегодня Правительства России и Беларуси успешно работают над реализацией 28 интеграционных программ, докладывают об этой работе главам государств. Это уже качественно другой уровень взаимодействия", - сказала Валентина Матвиенко, отметив, что делается упор на высокотехнологичные сферы, на более тесную промышленную кооперацию.

"Объединение усилий государств помогает нам более активно заниматься импортозамещением, обеспечить технологическую, промышленную независимость. Со времени первого форума существенно изменилась география сотрудничества: практически все субъекты Российской Федерации в той или иной степени наладили взаимодействие с регионами Беларуси. Очень важно, что теперь наше сотрудничество простирается от Донецка до Владивостока", - подчеркнула председатель Совета Федерации.

За прошлый год товарооборот между Россией и Беларусью вырос на 12 процентов. Прямые российские инвестиции в белорусскую экономику за тот же период увеличились более, чем в полтора раза. Кроме того, по словам спикера Совфеда, беспрецедентный уровень интеграции достигнут в области безопасности, в космической сфере, науке и технологиях.

Наталья Кочанова отметила, что проблем в реализации 28 союзных программ, принятых президентами двух стран, нет, и они дают важный экономический эффект для обеих стран. За прошедший год, по её словам, состоялось более ста взаимных визитов представителей региональных властей и бизнеса двух стран, было подписано более 450 документов различного уровня, более 70 регионов России поддерживают с РБ межправительственные отношения. Доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Республики Беларусь – 55 процентов.

"Россия и Беларусь отмечают абсолютную потребность в совместном экономическом, социальном и культурном развитии. Кооперация уже позволяет нам быстро преодолевать многие проблемы. В рамках Форума было очень много встреч, переговоров, обмена интересным опытом. Я дважды выступал с докладами и рассказывал о работе Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа и о сотрудничестве Нижегородской области с Республикой. По всем экономическим показателям наш регион – в числе лидеров в РФ по уровню товарооборота, и в наших планах его увеличить. В рамках встречи с директором Минского тракторного завода, поставляющего сельхозтехнику для наших предприятий, говорили о возможности поставок, разработке новых образцов и технологий. Это наш давний партнер, было интересно обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества. X Форум регионов России и Беларуси был пронизан атмосферой дружбы и взаимоуважения, это сквозило в каждом мероприятии, в каждой встрече. Самое главное – наши партнерские отношения и дальнейшее сотрудничество будут укрепляться развиваться", - подытожил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин вручил сертификат о передаче "Газели NEXT" Благотворительному фонду им. Алексея Талая от Нижегородской области.