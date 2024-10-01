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Политика

Иван Носков поздравил Михаила Клинкова с избранием на пост главы Дзержинска

30 октября 2024 17:25  [85] Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Первый заместитель главы Самары Иван Носков поздравил Михаила Клинкова с избранием на пост главы Дзержинска.

Как написал Иван Носков в своем Telegram-канале, программа "Дзержинск-100" вступает в решающую фазу.

"Сегодня кандидатуру Михаила Клинкова поддержали губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин, председатель областного Законодательного собрания Евгений Борисович Люлин, депутаты Думы города Дзержинска. И я спокоен за город, я понимаю, что его будущее надежно, как швейцарские часы", - отметил Иван Носков.

Он также выразил уверенность, что Дзержинск будет стабильно развиваться в ближайшие годы.

Напомним, что Михаил Клинков 30 октября 2024 года возглавил Дзержинск.

Экс-глава Дзержинска Иван Носков ранее был назначен первым заместителем главы Самары.

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Теги:
Дзержинск Иван Носков Михаил Клинков
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