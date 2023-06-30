Уже более 16 тысяч заявлений поступило в нижегородские вузы через портал "Госуслуги" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уже более 16 тысяч заявлений поступило в нижегородские вузы через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, прием документов в вузы стартовал на портале "Госуслуги" 20 июня.

В частности, более 5,4 тысячи заявление было подано в ННГУ им. Лобачевского, в НГПУ им. К. Минина – более 2,3 тысячи, НГТУ им. Р.Е. Алексеева – более 1,4 тысячи, ПИМУ – более 1,4 тысячи, ННГАСУ – более 1,3 тысячи.

Как рассказала и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова, в вузах региона в 2023 году на обучение по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения выделено 8 550 бюджетных мест, по программам магистратуры очной формы обучения – около 3 тысяч бюджетных мест. Также около тысячи бюджетных мест выделено на обучение по программам бакалавриата и специалитета заочной формы обучения.

Ранее сообщалось, что более 2,6 тысячи бюджетных мест на ИТ-специальности доступно в нижегородских вузах в 2023-2024 учебном году.