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Общество

Благоустройство пешеходной зоны на проспекте Победы завершили в Кстове

07 июля 2023 17:35  [98] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На проспекте Победы в Кстове завершилось комплексное благоустройство пешеходной зоны. Работы здесь проводились по программе ФКГС нацпроекта "Жильё и городская среда".

Как отметили в пресс-службе областного правительства, на проспекте Победы находится одна из самых популярных пешеходных зон в городе. В рамках ремонтной кампании здесь отремонтировали тротуар, обустроили освещение, установили скамейки и урны. На благоустройство было направлено 5,5 млн рублей.

Ещё здесь установили арт-объект "Победа", на котором размещены фотографии кстовчан – участников Великой Отечественной войны и СВО.

Также на финальной стадии находится благоустройство парка на улице Котовского. Здесь уже обновили тротуары, оборудовали воркаут- и спортивную площадку, установили парковые качели и круглые скамейки с подсветкой. Скоро здесь появится крытая сцена. Стоимость работ составляет более 19,3 млн рублей.

Кроме того, на территории парка Котовского в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" будет установлена современная игровая площадка для детей.

Глава Кстовской администрации Иван Уланов отметил, что работы на данных территориях начались досрочно и заканчиваются тоже досрочно, и подрядчики вели работу добросовестно.

"Я надеюсь, что кстовчане по достоинству оценят новые пространства и будут бережно к ним относиться", - сказал он.

Напомним, что благоустройство общественных пространств в Нижегородской области проходит ежегодно по нацпроекту "Жильё и городская среда", инициированному президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жильё", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

Ранее сообщалось, что почти 560 проектов заявлены к реализации в 2023 году в Нижегородской области по проекту "Вам решать!", из них около 80 - в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство Кстовский район ФКГС
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