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Общество

Стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Вачском районе

17 июля 2023 10:34  [51] Общество

Фото: "Вачская газета"

Стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Вачском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Становление и развитие Вачи неразрывно связано с металлообработкой. Изделия мастеров славились далеко за пределами региона, и сегодняшние вачские предприятия наследуют традиции прошлого. Важно, чтобы  округ сохранял свое промышленное значение, развивая при этом социальную сферу и реализуя проекты благоустройства. Есть и перспективы в сфере туризма. Необходимо вместе с жителями, экспертами решить, что нужно делать в первую очередь для раскрытия потенциала Вачского округа", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, всего свои предложения по актуализации стратегии развития внесли более 80 жителей Вачского района.

В рамках реализации стратегии за пять в лет в муниципалитете было отремонтировано около 100 км дорог, газифицировано 111 домовладений, в разных сферах создано 445 новых рабочих мест, благоустроено 5 общественных пространств, ликвидировано 17 несанкционированных свалок.

В ходе стратсессии представители секции "Человек" предложили реконструировать лагерь "Дружба", обеспечить оказание медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах, а также создать молодежный центр в Ваче. 

В рамках секции "Пространство" были озвучены идеи по организации пространства для платной рыбалки и развитию инфраструктуры парка у озера Цимлян.

Представители секции "Экономика" презентовали проект предоставления Вачскому району статуса территории опережающего социально-экономического развития, что позволит увеличить объем инвестиций в муниципалитет.

Также был представлен проект создания бизнес-инкубатора для школьников.

Кроме того, в ходе мероприятия были озвучены идеи о создании кластера с традиционными промыслами "Казаковская метелица". Поднимался вопрос подготовки кадров для местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасе и Дальнеконстантиновском районе.

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Теги:
Вачский район Стратегия развития
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