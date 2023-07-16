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Общество

Обновленная комната выписки открылась в роддоме №4 Нижнего Новгорода

21 июля 2023 14:12  [1] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Обновленная комната выписки открылась в роддоме №4 Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области давид Мелик-Гусейнов.

"Один из самых ярких и эмоциональных моментов в родильных домах происходит во время первой встречи семьи с новым человечком", - написал замгубернатора.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что в комнатах выписки не должно быть пыльных плакатов и пластмассовых цветов, поэтому было принято решение о преображении помещений во всех нижегородских роддомах.

Первой комнату выписки обновили в родильном доме №4 Нижнего Новгорода. Она стала более стильной, экологичной и светлой.

Также родственники смогут наблюдать за первым пеленанием малыша на телевизоре и посетить виртуальный тур по роддому.

"Очень хочу, чтобы в этом году также преобразились выписные залы во всех родильных наших домах", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч детей родилось в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года.

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Теги:
Здравоохранение роддом
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