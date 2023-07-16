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Регистрацию с иностранных почтовых адресов могут запретить на российских сайтах. Соответствующий законопроект рассматривает Госдума, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, для этого будут внесены поправки в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи".
Владельцы сайтов и информационных систем должны будут ограничить набор инструментов для авторизации.
Зарегистрироваться на сайтах может будет по телефонному номеру российского оператора, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему и через другие информационные системы, зарегистрированные в России или находящиеся во владении ее граждан.
Законопроект уже принят в двух чтениях.
Ранее депутат VII созыва Госдумы РФ Андрей Свинцов рассказал о защищенном интернете, который может появиться в России.
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