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Происшествия

Сто человек погибли на пожарах в Нижегородской области в 2023 году

26 июля 2023 15:22  [57] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сто человек погибли на пожарах в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, с начала года в Нижегородской области также зарегистрировали 30 лесных пожаров. Их общая площадь составила 37,8 га.

За нарушение противопожарного режима в регионе возбудили 899 административных дел.

Наиболее частыми нарушениями стали неочистка территорий от сухостоя и разведение костров в неположенных местах.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли в двух сгоревших домах в Вачском районе.

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Теги:
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