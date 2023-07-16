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Сто человек погибли на пожарах в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, с начала года в Нижегородской области также зарегистрировали 30 лесных пожаров. Их общая площадь составила 37,8 га.
За нарушение противопожарного режима в регионе возбудили 899 административных дел.
Наиболее частыми нарушениями стали неочистка территорий от сухостоя и разведение костров в неположенных местах.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли в двух сгоревших домах в Вачском районе.
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