Эксперты Ардатовского округа предложили включить в обновленную Стратегию региона проекты по модернизации систем ЖКХ Общество

Фото: газета “Наша жизнь“

Территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным, прошла в Ардатовском муниципальном округе.

"Ардатовский муниципальный округ обладает хорошим потенциалом развития по целому ряду направлений. Знаю, что есть немало идей и предложений от жителей. Люди в округе живут активные и любящие свою малую родину. Важно, чтобы их позиция нашла отражение в дальнейших планах развития. Экономика, кадры, туризм, благоустройство – все сферы в совокупности дают эффект, направленный на повышение качества жизни", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава МСУ Ардатовского муниципального округа Георгий Жданкин рассказал об итогах первой пятилетки реализации Стратегии развития округа. За это время на территории создано более 170 новых рабочих мест. Приведено в порядок 172 километра дорог. Капитально отремонтированы 3 школы и 4 детских сада, а доступность дошкольного образования в Ардатовском муниципальном округе достигла 100%.

По программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 7 общественных пространств и 20 дворовых территорий. Благодаря нацпроекту "Экология" в Ардатове построены, а в Мухтолове реконструированы очистные сооружения, ликвидированы 7 несанкционированных свалок.

В работе стратсессии приняли участие более 60 человек: представители актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций, местные жители. Работа шла по трем направлениям: "Человек", "Экономика", "Пространство".

Начальник Хрипуновского территориального отдела Вадим Калганов, выступающий от секции "Человек", считает одной из проблем округа отток молодых специалистов.

"Нам необходим приток молодежи, чтобы села развивались и дальше. Стимулировать это можно и с помощью сельской ипотеки на выгодных условиях. Сейчас же многие стремятся купить жилье в городах, а мы должны переломить эту тенденцию", - уверен Вадим Калганов.

Представлявший секцию "Экономика" директор МУП "Труд" из р.п. Мухтолово Александр Соколов обозначил приоритетом модернизацию коммунальной инфраструктуры.

"Благодаря реализации Стратегии развития на территории появились новые очистные сооружения. На очереди – замена инженерной инфраструктуры, в частности, водопровода и канализации", - считает Александр Соколов.

Также, по мнению экспертов, важно максимально использовать ресурсы, которые есть в округе, - развитие промышленного производства и лесного хозяйства, чтобы повышать уровень благосостояния жителей.

Секция "Человек", инициативы которой представил режиссер Мухтоловского ДК Сергей Полунин, работала над проектом увеличением туристического потенциала территории. Это, например, создание экотропы и туристической инфраструктуры вокруг Мухтоловских озер, а также развитие активностей на воде, таких как сапсёрфинг.

"Хотелось бы поделиться красотой наших озер и рассказать о богатой истории Ардатова. Мы рады всем, кто приезжает к нам в гости. Наше гостеприимство всем известно", - подчеркнул Сергей Полунин.

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов, который также принял участие в обсуждении, отметил важными вопросы, связанные с активным долголетием, а именно - инициативу организации досуга для людей старшего поколения и создания условий для занятий спортом.

"Мне как депутату эта тема очень интересна, обязательно подключусь к решению этого вопроса. В скором времени обсудим опыт других муниципалитетов, разработаем программы, по которым смогут заниматься люди старшего возраста, будем привлекать специалистов в различных сферах. Тут же можно задействовать и молодежь, именно она может помочь нашему старшему поколению в получении новых полезных навыков", - сказал Алексей Антонов.

Как отметил Георгий Жданкин, предложения, независимо от того, войдут они в актуализированную Стратегию или нет, уже сейчас будут взяты в работу.

"Инициативы были озвучены интересные и амбициозные. Мы все их обязательно уже сейчас возьмем в работу. Стратегия еще пять лет назад дала импульс для развития наших территорий. В 9,5 раза увеличились инвестиции в основной капитал, а это позволило создать высокооплачиваемые рабочие места, в частности, за счет строительства свинокомплекса. И сегодняшняя встреча позволяет нам сформировать стратегические задачи для дальнейшего развития округа", - сказал глава МСУ Ардатовского муниципального округа.

Ранее проекты развития и оптимизации туристической индустрии представители на стратсессии в Большемурашкинском районе. Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

Напомним, что в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего в Нижегородской области для актуализации стратегии развития запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.