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Общество

Нижний Новгород попал в топ-10 федерального рейтинга "IQ городов" за 2022 год

28 июля 2023 10:46  [1] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Нижний Новгород вошел в топ-10 федерального рейтинга цифровизации городского хозяйства "IQ городов" за 2022 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, итоги конкурса подвели в рамках IV Всероссийского форума по развитию цифровой трансформации городов.

Нижний Новгород оценивался в категории "Крупнейшие города (от 1 млн человек)". 

Индекс цифровизации рассчитывается для более чем 200 городов. В этом году он был адаптирован под актуализированный Стандарт "Умного города".

Напомним, в прошлом году Нижний Новгород вошел в топ-3 федерального рейтинга "IQ городов" среди городов-миллионников.

Также ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге качества городской среды.

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