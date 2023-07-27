Нижний Новгород попал в топ-10 федерального рейтинга "IQ городов" за 2022 год Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Нижний Новгород вошел в топ-10 федерального рейтинга цифровизации городского хозяйства "IQ городов" за 2022 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, итоги конкурса подвели в рамках IV Всероссийского форума по развитию цифровой трансформации городов.

Нижний Новгород оценивался в категории "Крупнейшие города (от 1 млн человек)".

Индекс цифровизации рассчитывается для более чем 200 городов. В этом году он был адаптирован под актуализированный Стандарт "Умного города".

Напомним, в прошлом году Нижний Новгород вошел в топ-3 федерального рейтинга "IQ городов" среди городов-миллионников.

Также ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге качества городской среды.