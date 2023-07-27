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Общество

Высокая пожароопасность лесов прогнозируется в Нижегородской области на текущей неделе

02 августа 2023 16:24  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Высокая пожароопасность лесов прогнозируется в Нижегородской области на текущей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников установится в регионе в период с 3 по 7 августа.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности.

Напомним, на этой неделе в Нижегородскую область вернулась летняя жара до +28°.

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Теги:
Лесные пожары Пожароопасность
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