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Высокая пожароопасность лесов прогнозируется в Нижегородской области на текущей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников установится в регионе в период с 3 по 7 августа.
В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.
Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках.
Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности.
Напомним, на этой неделе в Нижегородскую область вернулась летняя жара до +28°.
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