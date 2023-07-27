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Бизнес

Глеб Никитин проведет встречу с нижегородским бизнес-сообществом 15 августа

08 августа 2023 17:02  [243] Бизнес

Фото: пресс-служба "Нижегородской ярмарки", архив

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 августа проведет встречу с нижегородским бизнес-сообществом "Вопросы бизнеса: открытый диалог". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в рамках мероприятия Глеб Никитин расскажет об экономической ситуации и действиях, предпринимаемых правительством для комфортного выстраивания бизнеса, а также о перспективах развития Нижегородской области. 

Планируется, что во встрече примут участие около 400 представителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, деловых объединений, органов власти, муниципальных образований, институтов развития.

Напомним, на встрече 2022 года Глеб Никитин ответил более чем на 40 вопросов нижегородских предпринимателей.

Отметим, что вопросы губернатору от предпринимателей начали принимать в марте текущего года.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков провел очередную встречу с представителями бизнеса региона.

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Теги:
Глеб Никитин Предприниматели
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