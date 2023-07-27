Инна Ванькина: "Для развития спорта высших достижений нужно укреплять межрегиональное взаимодействие" Спорт

Инна Ванькина на стратегической сессии (в центре) Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

9 августа состоялась отраслевая стратегическая сессия "Спорт – норма жизни", посвященная актуализации Стратегии развития Нижегородской области-2035. В рамках мероприятия обсуждалась популяризация здорового образа жизни, необходимость строительства новых площадок и спортшкол, а также развитие спорта высших достижений.

По словам председателя постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике Инны Ванькиной, интерес к спорту у нижегородцев повышается год от года.

"Тема спорта является профильной для постоянной комиссии по социальной политике. В течение года мы с коллегами контролируем строительство спортивных и воркаут-площадок на территории Нижнего Новгорода, добиваемся увеличения финансирования содержания и ремонта муниципальных спортшкол, утверждаем Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города на год. Иными словами, совместно с городской администрацией выстраиваем работу так, чтобы каждый нижегородец имел возможность заниматься спортом", - рассказала депутат.

"В рамках стратегической сессии затронули тему развития спорта высших достижений. Основной вызов заключается в том, что наши спортсмены в условиях санкций либо не имеют возможности принимать участие в международных соревнованиях, либо допускаются до участия с существенными ограничениями – без флага, без гимна, что, конечно, недопустимо.

Осознавая то, что для любого спортсмена возможность принять участие в Олимпийских играх – это главная мотивация, участники стратсессии указали на необходимость поиска альтернативных площадок среди дружественных и нейтральных стран – в Латинской Америке, Африке, Азии. Кроме того, нужно сделать акцент на развитии межрегионального взаимодействия, проводить турниры и матчи между соседними с Нижегородской областью регионами или городами-партнерами Нижнего Новгорода", - сообщила участница стратсессии.

"Также поддерживаю предложение о создании Центра управления профессиональными командами, под эгидой которого были бы объединены не только взрослые и уже известные футбольные, баскетбольные и хоккейные команды, но и детские, юношеские клубы. Это позволило бы сформировать интерес к профессиональному спорту уже со школьной скамьи, а также сделать управление спортклубами более технологичным и системным", - отметила Инна Ванькина.