Около 15 млрд рублей будет направлено на содержание и ремонт российских дорог Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 15 млрд рублей будет направлено на содержание и ремонт российских дорог. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Согласно информации, на эти средства будет отремонтировано более 20 тысяч километров шоссе, подъездных путей, съездов и выездов.

В порядок приведут дороги не только в крупных городах, но и малых населенных пунктах. Работы пройдут, в том числе, и на дворовых территориях.

Михаил Мишустин отметил, что ремонт позволит сделать поездки более комфортными, а также повысит качество грузовых перевозок.

Ранее сообщалось, что нормативным требованиям соответствуют 42,4% дорог Нижегородской области.