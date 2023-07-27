Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Кинопоказы под открытым небом в августе
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 августа 2023 15:32  [9] Нижегородский сервис управления имущественным комплексом показали на форуме "Цифровая эволюция"
11 августа 2023 15:06  [67] Около 15 млрд рублей будет направлено на содержание и ремонт российских дорог
11 августа 2023 14:54  [86] Председателем попечительского совета ННГАСУ избран замгубернатора Сергей Морозов
11 августа 2023 14:06  [114] Команда АПЗ заняла первое место на турслете рабочей молодежи в Чкаловском районе
11 августа 2023 13:53  [283] Девять озер Нижнего Новгорода признаны непригодными для купания
11 августа 2023 13:18  [120] Фонотеку для прибора "Выстрел" создают специалисты нижегородского Минлесхоза
11 августа 2023 12:49  [126] Нижне-Волжскую набережную в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта 12 августа
11 августа 2023 11:42  [213] "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" выбрал лучших по профессии
11 августа 2023 11:28  [225] Нижний Новгород вошел в ТОП-10 регионов, где зафиксирована "барбимания"
11 августа 2023 11:18  [147] Интерактивный музей спорта предложили создать в Нижегородской области
Общество

Около 15 млрд рублей будет направлено на содержание и ремонт российских дорог

11 августа 2023 15:06  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 15 млрд рублей будет направлено на содержание и ремонт российских дорог. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Согласно информации, на эти средства будет отремонтировано более 20 тысяч километров шоссе, подъездных путей, съездов и выездов. 

В порядок приведут дороги не только в крупных городах, но и малых населенных пунктах. Работы пройдут, в том числе, и на дворовых территориях.

Михаил Мишустин отметил, что ремонт позволит сделать поездки более комфортными, а также повысит качество грузовых перевозок.

Ранее сообщалось, что нормативным требованиям соответствуют 42,4% дорог Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph