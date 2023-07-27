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Культура и отдых

"Парад духовых оркестров" пройдет в Нижнем Новгороде 19 августа

16 августа 2023 14:55  [117] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

"Парад духовых оркестров" пройдет в Нижнем Новгороде в День города. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, основной площадкой фестиваля станет улица Большая Покровская. С 10:50 до 11:30 здесь пройдет несколько плац-концертов.

В частности, выступления состоятся у бывшего кинотеатра "Октябрь", магазина "Художественные промыслы", перед зданием Госбанка и ДК Свердлова, а также на Театральной площади.

Парад начнется в 11:30 у стадиона "Динамо". Участники пройдут по Большой Покровской до площади Минина и Пожарского.

С 12:15 до 13:15 запланирован сводный концерт оркестров у главной сцены на площади Минина и Пожарского.

Также с 16:00 до 20:00 будет проходить концерт участников фестиваля на открытом пространстве перед зданием "Художественных помыслов".

В фестивале примут участие духовые оркестры со всей Нижегородской области и других регионов России.

Ранее была опубликована программа празднования 802-летия Нижнего Новгорода.

Также напомним, что 19 августа в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль национальных культур "Дружный Нижний".

Кроме того, фестиваль уличных театров пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 18-19 августа

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Теги:
Музыка Парад
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