Около 1,7 млрд рублей заложат в бюджет Нижегородской области на ремонт дорог Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Так, из регионального бюджета в связи с увеличением прогноза поступления акцизов на нефтепродукты планируется выделить почти 1,7 млрд рублей на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.

119,8 млн рублей будет направлено на проведение операций кардиологического профиля в больнице им. Бориса Королева, 200 млн рублей выделен на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расширением производств промышленных предприятий, 100 млн рублей – на софинансирование муниципальных программ поддержки предпринимательства. 355,1 млн рублей - на возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса.

Также 69 млн рублей направят на капремонт общежития Работкинского аграрного колледжа, 27,8 млн рублей – на оснащение лабораторий Ардатовского аграрного техникума оборудованием и техники

При принятии поправок Заксобранием доходы и расходы областного бюджета увеличатся на 5,6 млрд рублей и составят 286,2 млрд и 329,3 млрд рублей соответственно.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, увеличение доходной части бюджета связано с ростом налоговых и неналоговых доходов.

В частности, почти 2,9 млрд рублей - поступления налога на доходы физических лиц, почти 1,7 миллиарда – акцизы на нефтепродукты, 320 млн рублей - налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, 895 миллионов – налог на имущество организаций.

Ранее сообщалось, что очередной транш федерального кредита на капремонт и строительство дорог поступил в Нижегородскую область.

Также напомним, что Фонд развития территорий РФ в сентябре дополнительно выделит Нижегородской области 451,54 млн рублей на завершение строительства двух домов в Нижнем Новгороде.