Оптовая цена АИ-95 превысила 70 тысяч рублей за тонну Экономика

Стоимость бензина марки АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи начала расти.

Как сообщает телеканал "360", по территориальному индексу Европейской части России 22 августа АИ-95 подорожал до 70 035 рублей за тонну, а бензин АB-92 наоборот подешевел и стоит 61 691 рубль за тонну.

Согласно информации, также падает цена на летнее дизельное топливо.

Отмечается, что и в прошлом месяце, и в текущем наблюдалась нехватка топлива разного типа на АЗС, о чём сообщают жители некоторых регионов России.

Также на бирже в августе отмечается рост средневзвешенных цен природного газа в различных регионах. Так, например, стоимость 1000 куб.м газа в Нижегородской области составляет 6607 рублей - это на 1,61% выше, чем в июле.

Ранее Нижегородстат сообщил, что ценник на бензин в июле вырос в регионе в среднем на 1,9%, а газомоторное и дизельное топливо подорожало на 0,2-0,5%.