Сквер на улице Гороховецкой открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Сквер на улице Гороховецкой открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в пространстве было высажено более 1500 деревьев и кустарников - ясень, можжевельник, кизильник, спирею.

Также в сквере появились детская и спортивная площадки с антитравматическим покрытием, теннисный стол, парковые качели, тактильная плитка.

Рядом со сквером находится памятник бывшему мэру города и начальнику ГЖД Омари Шарадзе. Юрий Шалабаев рассказал, что железнодорожники предложили назвать пространство в честь Омари Хасановича. Это предложение будет рассмотрено.

На данный момент в Нижнем Новгороде в 2023 году уже благоустроено 25 пространств.

Ранее сообщалось, что сквер 65-летия Победы около нижегородской гимназии №53 открылся после ремонта по ФКГС.