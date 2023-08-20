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Сквер на улице Гороховецкой открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в пространстве было высажено более 1500 деревьев и кустарников - ясень, можжевельник, кизильник, спирею.
Также в сквере появились детская и спортивная площадки с антитравматическим покрытием, теннисный стол, парковые качели, тактильная плитка.
Рядом со сквером находится памятник бывшему мэру города и начальнику ГЖД Омари Шарадзе. Юрий Шалабаев рассказал, что железнодорожники предложили назвать пространство в честь Омари Хасановича. Это предложение будет рассмотрено.
На данный момент в Нижнем Новгороде в 2023 году уже благоустроено 25 пространств.
Ранее сообщалось, что сквер 65-летия Победы около нижегородской гимназии №53 открылся после ремонта по ФКГС.
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