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Общество

Арзамасский музыкальный колледж открылся после реконструкции

04 сентября 2023 18:16  [63] Общество

Фото: Юлия Горшкова

Арзамасский музыкальный колледж открылся после реконструкции. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, реконструкция здания колледжа, построенного в середине XVIII – начале XIX века, началась в 2021 году. На работы было выделено 185,5 млн рублей, в том числе 146,7 млн рублей из федерального бюджета.

В здании были отремонтированы кровля и фасад, усилены фундаменты, колледж был оснащен собственным тепловым пунктом. Были заменены все инженерные коммуникации, установлена современная система вентиляции и дымоудаления. Внутренняя отделка помещений была выполнена в соответствии с дизайн-проектом, учитывающим все особенности объекта культурного наследия.

Руководитель УГООКН Нижегородской области Григорий Меламед отметил, что исторический облик здания был воссоздан в первоначальном виде. 

Сейчас в Арзамасском музыкальном колледже учатся более 100 студентов, работают 46 преподавателей. Здесь реализуются основные профессиональные образовательные программы: "Инструментальное исполнительство", "Вокальное искусство", "Сольное и хоровое народное пение", "Хоровое дирижирование" и "Теория музыки". На базе колледжа действует несколько хоровых коллективов и оркестров, а также детская музыкальная студия.

В рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году в учреждение были закуплено 13 новых пианино и рояль.

В конце сентября в зале колледжа пройдет первый концерт – выступление профессора Казанской государственной консерватории Александра Маклыгина, а в начале октября студенты музыкального колледжа подготовят программу к Международному дню музыки.

Ранее сообщалось, что новое здание музыкальной школы открыли в Тоншаеве.

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Теги:
Арзамас Музыка Образование
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