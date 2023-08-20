Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде посетили 400 тысяч человек Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Олега Берковича

Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде летом 2023 года посетили 400 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Напомним, в прошлом году мультижанровый фестиваль посетили более 350 тысяч человек.

Так, помимо нижегородцев, мероприятия "Столицы закатов" посетили гости из Москвы и Московской области (34%), из Санкт-Петербурга (6%), из Самарской области (5%), из Кировской области (4,5%), из Татарстана (4%).

Согласно анализу цифровой активности посетителей площадок фестиваля, проведенному компанией "Мегафон", больше всего фото и видео делились посетители набережной Федоровского, где проходили выступления "Соло на закате".

На втором месте расположился Александровский сад, третье место делят Нижне-Волжская набережная и Стрелка, а далее по популярности следует "Гастрономическая Рождественская".

Ранее сообщалось, что рост турпотока по итогам 2023 года в Нижегородской области ожидается на уровне 15,7%.