Паспорта готовности к отопительному сезону получили 97% домов Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству обсудили подготовку к будущему отопительному сезону.

Как рассказала и.о. директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Ирина Ключева, к отопительному сезону подготовлено 252 источника тепловой энергии, 165 центральных тепловых пунктов и 32 тепловых насосных станций.

Испытания на прочность и плотность выполнены на 2 717 км тепловых сетей, что составляет 100% от их общей протяженности. Заменено было 142,5 км тепловых сетей, при этом объем работ протяженностью 70,3 км в однотрубном исчислении, запланированный до 15 сентября, выполнен полностью.

Всего теплоснабжающие организации Нижнего Новгорода направили на подготовку к новому отопительному сезону 3,6 млрд рублей.

Готовность централизованных систем теплоснабжения соцучреждений составляет 100%. Также паспорта готовности получили 97% многоквартирных домов.

В текущем году АО "Теплоэнерго" за счет льготного софинансирования работ из Фонда содействия реформированию планирует построить и реконструировать четыре крупнейших теплоисточника, а также обеспечить замену 72 км тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали и Сормовской ТЭЦ.

Кроме того, в 2023-2024 годы планируется капитально отремонтировать 86,3 км тепловых сетей на 1,176 млрд рублей и 8,95 км сетей холодного водоснабжения на 206 млн рублей.

АО "Нижегородский водоканал" планирует реконструировать 1-й Автозаводский напорный коллектор протяженностью 2 687 метров. Общая стоимость проекта составляет 264,45 млн рублей. Работы планируется закончить в октябре 2024 года.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос об обеспечении жителей города качественной горячей и холодной водой и мерах, принимаемых для повышения ее качества.

На эти цели в 2023 году выделено 304,9 млн рублей. В план на текущий год включены 42 многоквартирных дома, но их количество может быть увеличено.

До 2026 года ООО "Теплосети" и ООО "Автозаводская ТЭЦ" планируют выполнить модернизацию системы горячего водоснабжения, включающую переход части кварталов на двухтрубную схему.

Также отмечается, что количество жалоб жителей на качество воды благодаря проведенным в этом году работам сократилось в 4 раза. Общая сумма затрат составила 196 млн рублей. В 2024 году планируется провести мероприятия на 55,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пробные топки завершаются на объектах теплоснабжения Нижнего Новгорода.

Также напомним, что тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" начали отопительный сезон.