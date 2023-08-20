Аномальная жара ожидается в Нижегородской области 22-26 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аномальная жара ожидается в Нижегородской области 22-26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, с пятницы - и по вторник следующей недели в Нижегородской области среднесуточная температура воздуха на 7°С и более будет превышать климатическую норму в +8, +11°С.

Нижегородцам рекомендуется не разводить костры в лесах, не курить, не бросать горящие спички и окурки.

Ранее пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева пояснила, что такая теплая для сентября погода связана с влиянием антициклона над европейской частью России.