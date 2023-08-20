Посвященную ЧМ-2018 конструкцию у стадиона "Нижний Новгород" снесут в 2024 году Общество

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Посвященную Чемпионату мира по футболу-2018 конструкцию у стадиона "Нижний Новгород" снесут в 2024 году. Об этом сообщили в администрации города, отвечая на вопросы в соцсетях.

Как отмечают нижегородцы, за пять лет объект выцвел и обветшал.

Представители мэрии сообщили, что демонтаж конструкции запланирован на весну 2024 года.

Напомним, шесть матчей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде посетили более 256,4 тысяч человек. Город занял четвертое место по числу зрителей матчей ЧМ-2018 после Москвы, Петербурга и Сочи. Все матчи ЧМ-2018 в России посетили более 2,6 млн человек, в среднем 46 тысяч зрителей за матч.

Экономика Нижегородской области получила более 6 млрд рублей от проведения игр ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что более 360 самостроев снесут в Нижнем Новгороде до конца года.