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Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания переняли опыт проведения сельских фестивалей у Республики Беларусь

25 сентября 2023 16:23  [43] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В рамках рабочего визита в Республику Беларусь нижегородская делегация во главе с председателем Законодательного Собрания Евгением Люлиным посетила фестиваль "Дажынкi-2023".

Городской поселок Зельва стала столицей областного фестиваля – ярмарки тружеников села. Празднование собрало 17 районов Гродненского региона. Каждый год у фестиваля своя особенность шествия. В этом году каждый район привез с собой зерно со своих полей. Это связано с тем, что в нынешнем году областью собрано около 1 млн 400 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Это лучший результат среди регионов всей Республики Беларусь. Выращен рекордный урожай озимого рапса.

"Дажынкi" очень похожи на нашу выставку «День поля». Местные аграрии также показывают свои достижения, а свое «домашнее» продают без магазинной наценки. Впечатляет отношение людей - в каждом подворье тебя радушно встречают, угощают, чувствуешь как люди гордятся своими успехами, гордятся землей на которой живут. Ключевым событием фестиваля стало награждение ударных работников уборочной кампании", - отметил Евгений Люлин.

"В Беларуси мы увидели многое, Республика является для нас примером успешного развития сельского хозяйства. Это касается и таких полномасштабных областных сельских мероприятий как "Дажынкi". Нижегородскому "Дню поля" было бы полезно добавить некоторых штрихов местного праздника, которые мы почерпнули из фестиваля. Для его проведения ежегодно создаётся государственный план мероприятия по подготовке.  Подготовка затрагивает многие сферы жизни местных граждан: строятся новые и реконструируются существующие объекты и коммуникации, проводится капитальный ремонт и благоустройство городских улиц. Это очень интересный опыт, который мы можем использовать на нижегородской земле", - подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Денис Бакиев.

Напомним, что агропромышленная выставка "День поля" в 2023 году собрала около 200 участников в Кстовском районе Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Нижегородский Дом народного единства заключил соглашение с районами Республики Беларусь.

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Теги:
АПК Белоруссия Законодательное собрание
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