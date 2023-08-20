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Обладателя стотысячной "Карты болельщика" определили в Нижегородской области

25 сентября 2023 18:18  [108] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Обладатель стотысячной "Карты болельщика"определился на матче ФК "Пари Нижний Новгород" - ФК "Оренбург", который прошел 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, за прошедшие выходные число оформленных в регионе карт увеличилось с 99 тысяч до 101,3 тысячи.

Стотысячную карту оформили специалисты МФЦ прямо на стадионе. Ее обладателем стал 8-летний Лев Лабушев, который пришел на матч со своими родителями и младшим братом.

В качества подарка семья Лабушевых выбрала поездку на матч "Локомотив"– "Пари НН" в Москву, который пройдет 30 сентября.

Также подарок от "Пари НН" получила сотрудник МФЦ из Канавинского района Юлия Казакова, которая помогла в оформлении юбилейной "Карты болельщика".

Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через Госуслуги можно с 4 июля 2022 года. Для посещения домашних матчей ФК "Пари НН" в новом сезоне Российской премьер-лиги наличие данной карты обязательно. Так, карта болельщика потребуется при покупке билета и абонемента, а также при входе на стадион.

Летом этого года Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика".

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Теги:
Футбол
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