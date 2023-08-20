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Общество

Нижегородский НОЦ 5 октября проведет лекцию "Что знают историки о Кузьме Минине"

26 сентября 2023 18:12  [43] Общество

Нижегородский НОЦ 5 октября проведет лекцию "Что знают историки о Кузьме Минине". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие пройдет в 18:00 в бизнес-центре Corner Place на улице Алексеевская 6/16. Посещение бесплатное по предварительной регистрации.

Лекцию прочитает профессор кафедры культуры и психологии предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор исторических наук, доцент Андрей Кузнецов.

Как рассказал директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов, в течение нескольких месяцев будет организовано еще семь лекций на самые разные темы - от физики и астрономии до истории и искусства, от медицины и биологии до экономики и истории Нижнего Новгорода.

Предыдущая лекция Нижегородского НОЦ была посвящена атомным станциям малой мощности. Ее посетили около 100 человек. Посмотреть запись лекции можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ получил 121 млн рублей на поддержку своих участников.

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Теги:
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